«Острая ситуация»: В Армении ждут от России шагов для нормализации отношений в ОДКБ

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил НСН, что Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет разрешения ситуации в Лачинском коридоре. 

Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет помощи в разблокировке Лачинского коридора, но выходить из ОДКБ пока не собирается, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Накануне стало известно, что Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Министерство обороны РФ сообщало о планах провести миротворческое учение организации «Нерушимое братство-2023» именно в Армении.

«Сейчас ситуация довольно острая. Ситуация касается Лачинского коридора. Сейчас блокируется население Нагорного Карабаха – порядка 120 тысяч человек, гуманитарная ситуация тяжелая. По соглашению от ноября 2020 года, российские миротворцы должны были бы обеспечивать беспрепятственное передвижение грузов и людей, этого не происходит. В Армении этим недовольно на разных уровнях. Чтобы нормализовать это, нужно попытаться эту ситуацию разблокировать. Речь идет о том, чтобы Россия выполняла свои обязательства», - рассказал Искандарян.

Собеседник НСН при этом отметил, что речи о выходе Армении из ОДКБ сейчас не идет.

«Россия не всемогуща»: Почему миротворцы РФ не помогают Карабаху

«Я не думаю, что речь идет о выходе Армении из ОДКБ, ОДКБ – это организация, в которой достаточно много сложностей между членами, общих проблем безопасности у разных членов нет. Проблематика безопасности у Киргизстана, Армении, Белоруссии, Таджикистана разная очень. Есть проблемы, которые хорошо бы решать, пытаться координировать», - добавил он.

В ноябре Пашинян также отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении. Премьер отметил, что документ якобы недостаточно доработан и не содержит политической оценки действий Азербайджана против территориальной целостности Армении.Тогда же Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этом фоне сообщил, что российские миротворцы в Карабахе делают всё возможное для обеспечения порядка и спокойствия.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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