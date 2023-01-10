«Острая ситуация»: В Армении ждут от России шагов для нормализации отношений в ОДКБ

Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет помощи в разблокировке Лачинского коридора, но выходить из ОДКБ пока не собирается, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Накануне стало известно, что Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Министерство обороны РФ сообщало о планах провести миротворческое учение организации «Нерушимое братство-2023» именно в Армении.

«Сейчас ситуация довольно острая. Ситуация касается Лачинского коридора. Сейчас блокируется население Нагорного Карабаха – порядка 120 тысяч человек, гуманитарная ситуация тяжелая. По соглашению от ноября 2020 года, российские миротворцы должны были бы обеспечивать беспрепятственное передвижение грузов и людей, этого не происходит. В Армении этим недовольно на разных уровнях. Чтобы нормализовать это, нужно попытаться эту ситуацию разблокировать. Речь идет о том, чтобы Россия выполняла свои обязательства», - рассказал Искандарян.

Собеседник НСН при этом отметил, что речи о выходе Армении из ОДКБ сейчас не идет.