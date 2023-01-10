«Острая ситуация»: В Армении ждут от России шагов для нормализации отношений в ОДКБ
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил НСН, что Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет разрешения ситуации в Лачинском коридоре.
Армения винит Россию в невыполнении своих обязательств и ждет помощи в разблокировке Лачинского коридора, но выходить из ОДКБ пока не собирается, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Накануне стало известно, что Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Министерство обороны РФ сообщало о планах провести миротворческое учение организации «Нерушимое братство-2023» именно в Армении.
«Сейчас ситуация довольно острая. Ситуация касается Лачинского коридора. Сейчас блокируется население Нагорного Карабаха – порядка 120 тысяч человек, гуманитарная ситуация тяжелая. По соглашению от ноября 2020 года, российские миротворцы должны были бы обеспечивать беспрепятственное передвижение грузов и людей, этого не происходит. В Армении этим недовольно на разных уровнях. Чтобы нормализовать это, нужно попытаться эту ситуацию разблокировать. Речь идет о том, чтобы Россия выполняла свои обязательства», - рассказал Искандарян.
Собеседник НСН при этом отметил, что речи о выходе Армении из ОДКБ сейчас не идет.
«Я не думаю, что речь идет о выходе Армении из ОДКБ, ОДКБ – это организация, в которой достаточно много сложностей между членами, общих проблем безопасности у разных членов нет. Проблематика безопасности у Киргизстана, Армении, Белоруссии, Таджикистана разная очень. Есть проблемы, которые хорошо бы решать, пытаться координировать», - добавил он.
В ноябре Пашинян также отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении. Премьер отметил, что документ якобы недостаточно доработан и не содержит политической оценки действий Азербайджана против территориальной целостности Армении.Тогда же Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этом фоне сообщил, что российские миротворцы в Карабахе делают всё возможное для обеспечения порядка и спокойствия.
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