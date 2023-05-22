Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, такое решение может быть принято, если будет обеспечена безопасность армянских жителей, сказал Пашинян на пресс-конференции.
«В 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах, но мы также должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт-Баку», - цитирует Пашиняна Sputnik Армения — Новости.
Ранее сегодня армянский премьер также заявил, что Армения выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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