Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

«В 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах, но мы также должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт-Баку», - цитирует Пашиняна Sputnik Армения — Новости.

Ранее сегодня армянский премьер также заявил, что Армения выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



