«Протест жив!» Но Хабаровск и Дегтярёв пропали из соцсетей
Эксперты в эфире НСН исследовали феномен врио губернатора Дегтярева, упоминания которого в соцсетях упали более чем в десять раз.
Центр политической конъюнктуры опубликовал сентябрьский анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. На этот раз первое место по количеству упоминаний занял Сергей Собянин с результатом в 267 тысячами, на второй строчке – Рамзан Кадыров с 60 тысячами. Михаил Дегтярев из Хабаровска упоминался 58,7 тысяч раз, что поставило его на третью строку рейтинга. При этом, любопытно, что у Дегтярева количество упоминаний снизилось на 200 тысяч по сравнению с августом, а по сравнению с июлем, когда он был назначен врио губернатора, интерес к нему, на фоне протестов, упал более чем в десять раз.
Значит ли это, что протестные настроения в Хабаровске затухают? Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что протест жив, но Хабаровск уже малоинтересен всей России.
«Просто в федеральной повестке удерживать один регион с любым поводом – хоть позитивным, хоть негативным – на протяжении долгого времени очень сложно. Поэтому закономерно, что хабаровская тема отошла на второй план. При этом протест в столице региона никуда не делся, и там сохраняется достаточно высокая степень эмоциональной заряженности сторонников Фургала. В то же время Дегтярев стал активно работать с глубинкой, а это, понятно, малоинтересно соцсетям», - считает Евгений Минченко.
При этом, он убежден, что в хабаровской истории «пока рано ставить точку». К чему привели протесты в этом регионе станет окончательно понятно лишь по итогам избирательной компании главы региона в 2021 году, отметил собеседник НСН.
«В целом, я считаю, избирательная компания для партии власти в следующем году будет непростой. Влияние протестов есть, несомненно. Думаю, это не первый и не последний протест в российских регионах», - уточнил политолог.
Также Минченко отметил, что уже виден план по выдвижению в губернаторы сына Сергея Фургала, в противовес ему «уже реализуется план по его блокированию».
Ранее НСН сообщала, что в Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю опровергли задержание Антона Фургала, а информацию о том, что сын экс-губернатора региона в течение нескольких часов находился в органах СК, назвали не соответствующей действительности.
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