Политолог назвал задачу Дегтярёва в качестве врио губернатора
Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву нужно будет найти правильную тональность общения с жителями региона, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
По его мнению, сейчас перед Дегтярёвым стоит непростая задача – «показать, что он стилистически как Фургал, но без скелетов в шкафу», передаёт ТАСС.
Минченко отметил, что ЛДПР – правящая партия в Хабаровском крае, где она разгромно выиграла выборы в законодательную думу региона. К тому же бывший губернатор Сергей Фургал пользуется высокой поддержкой населения, добавил эксперт. Как полагает Минченко, назначение депутата Госдумы от ЛДПР на должность врио обусловлено стремлением президента Владимира Путина продемонстрировать уважение к выбору жителей края.
Сергей Фургал был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. До назначения Дегтярёва 20 июля Фургал оставался губернатором Хабаровского края, а в регионе продолжались стихийные митинги в его поддержку.
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