Политолог назвал задачу Дегтярёва в качестве врио губернатора

Минченко отметил, что ЛДПР – правящая партия в Хабаровском крае, где она разгромно выиграла выборы в законодательную думу региона. К тому же бывший губернатор Сергей Фургал пользуется высокой поддержкой населения, добавил эксперт. Как полагает Минченко, назначение депутата Госдумы от ЛДПР на должность врио обусловлено стремлением президента Владимира Путина продемонстрировать уважение к выбору жителей края.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. До назначения Дегтярёва 20 июля Фургал оставался губернатором Хабаровского края, а в регионе продолжались стихийные митинги в его поддержку.

