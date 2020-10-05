В Следственном комитете опровергли задержание Антона Фургала
В Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю опровергли задержание Антона Фургала, а информацию о том, что сын экс-губернатора региона Сергея Фургала в течение нескольких часов находился в органах СК, назвали не соответствующей действительности.
Ранее российские СМИ сообщили об аресте Антона Фургала, который, по данным РЕН ТВ, созывал людей на митинги в поддержку своего отца, за что ему грозит ответственность по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Экс-губернатор Харабовского края Сергей Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах - его задержали в начале июля в Хабаровске и этапировали в Москву. Свою вину чиновник не признал. Президент освободил Фургала от должности главы региона. Фургал находится в СИЗО, а в Хабаровске с момента его задержания проходят массовые несогласованные акции в его поддержку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе
- В ВОЗ назвали число жителей Земли, заразившихся COVID-19
- Азербайджан предупредил об угрозе для гражданских самолетов из-за войны в Карабахе
- Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере
- Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru