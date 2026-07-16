Послы Евросоюза 15 июля так и не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Так, против новых ограничений выступила Греция, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника. В Афинах считают, что новые рестрикции уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas. Как пишет издание, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Dynagas как раз занимается перевозкой российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике.

В свою очередь «братская» Сербия, где не раз заявляли, что не будут вводить санкции против России, появилась на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве. Глава государства Александр Вучич после мероприятия уже сделал ряд неоднозначных заявлений и даже успел выразить поддержку Киеву.

ЧАСТЬ ЕВРОПЫ ПРОТИВ САНКЦИЙ

В непринятый 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюз также решил не включать запрет на импорт рыбы из России из-за геополитического значения данной продукции. Таким образом объединение пошло на уступки Болгарии. Также среди уступок были и отказ от внесения в санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла и российского бизнесмена Вагита Алекперова.

По данным издания Euroactiv, Евросоюз также смягчил свои рестрикции касательно въезда россиян в страны объединения. В финальную редакцию была включена только выдача краткосрочных виз. Отмечается, что на это повлияли Франция, Италия и Греция. Изначально вопрос ставился о запрете на въезд для российских военных. В конечном счете критерий «общее участие в войне» заменили на «активное участие в боевых действиях» или «вклад в военные операции».

Также разногласия возникали и касательно потолка цен на российскую нефть. Греция настаивала на трёх месяцах, тогда как Евкрокомиссия предлагала шесть.

Примечательно, что был также исключен эмбарго на импорт российской рыбы. Важности этого пункта лично удивлялась глава евродипломатии Кая Каллас. В связи с этим запрет на импорт в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из РФ был снят с повестки.