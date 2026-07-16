Протест Греции и Вучич в Киеве: Кто помешал ЕС принять новый пакет санкций
Новый пакет антироссийских санкций заблокировала Греция, также им были недовольны Италия и Франция. Сербия подтвердила, что санкции в адрес РФ принимать не будет, однако на украинский саммит в Киев поехала.
Послы Евросоюза 15 июля так и не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Так, против новых ограничений выступила Греция, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника. В Афинах считают, что новые рестрикции уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas. Как пишет издание, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Dynagas как раз занимается перевозкой российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике.
В свою очередь «братская» Сербия, где не раз заявляли, что не будут вводить санкции против России, появилась на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве. Глава государства Александр Вучич после мероприятия уже сделал ряд неоднозначных заявлений и даже успел выразить поддержку Киеву.
ЧАСТЬ ЕВРОПЫ ПРОТИВ САНКЦИЙ
В непринятый 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюз также решил не включать запрет на импорт рыбы из России из-за геополитического значения данной продукции. Таким образом объединение пошло на уступки Болгарии. Также среди уступок были и отказ от внесения в санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла и российского бизнесмена Вагита Алекперова.
По данным издания Euroactiv, Евросоюз также смягчил свои рестрикции касательно въезда россиян в страны объединения. В финальную редакцию была включена только выдача краткосрочных виз. Отмечается, что на это повлияли Франция, Италия и Греция. Изначально вопрос ставился о запрете на въезд для российских военных. В конечном счете критерий «общее участие в войне» заменили на «активное участие в боевых действиях» или «вклад в военные операции».
Также разногласия возникали и касательно потолка цен на российскую нефть. Греция настаивала на трёх месяцах, тогда как Евкрокомиссия предлагала шесть.
Примечательно, что был также исключен эмбарго на импорт российской рыбы. Важности этого пункта лично удивлялась глава евродипломатии Кая Каллас. В связи с этим запрет на импорт в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из РФ был снят с повестки.
Помимо прочего, Австрия потребовала европейских коллег снять ограничения в отношении российской инвестиционной компании Rasperia, а Греция, как ранее уже было сказано, а также Кипр и Мальта выступают против запретов в отношении перевозок российского СПГ.
Как отметил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН, ряд стран Евросоюза не готовы поддерживать новые санкции против России из-за опасений, что это навредит их собственным экономикам. Однако это еще нельзя считать расколом Европы.
«Таким образом, внутри Европы есть некий раздел мнений, пока еще не раскол, из-за которого и не могут принять 21 пакет санкций», — отметил собеседник НСН.
Он напомнил, что ведущие страны ЕС все же находят обходные пути для продавливания нужного им решения.
«Германия, Франция находят разные лазейки вместе с брюссельской бюрократией в законодательстве ЕС, которые могут позволить принимать такие решения не общим консенсусом, а простым большинством голосов. Так, в нефтяных вопросах уже принимаются какие-то решения, в которых не участвуют определенные страны ЕС», — пояснил эксперт.
"БРАТЬЯ" СЕРБЫ
В свою очередь глава Сербии Александр Вучич, ранее посетивший саммит «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве, выразил поддержку Украине и подчеркнул важность ее территориальной целостности.
Президент Сербии отметил готовность усилить двусторонние отношения Белграда и Киева и сообщил, что планирует увеличить объемы гуманитарной помощи для украинских коллег, а также привлечь сербских специалистов для восстановления одного из городов Украины.
При этом Вучич подчеркнул, что его поездка на киевский саммит не означает изменения внешнеполитического курса Сербии. Примечательно, что итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины глава Сербии так и не подписал.
«Я единственный, кто не подписал эту декларацию. Посмотрите на ее текст, вам будет понятнее, и мне не нужно ничего дополнительно объяснять», — объяснил он. Его слова приводит сербское издание «Политика».
В России неоднозначно отреагировали на поездку сербского коллеги. Так, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что выводы пока делать рано и призвал подождать итогов визита президента Сербии. Также он отметил, что, вероятно, Сербия в Киеве могла бы предложить какие-то наработки по урегулированию украинского конфликта или поумерить пыл украинских властей, пишет «Лента.ру».
При этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что последнее время сербский лидер делает довольно странные заявления, несмотря на все, что связывает его страну с Россией.
«Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы», — заключил он в разговоре с «Лентой.ру».
При этом ранее в Сербии заявили, что не вводили и не собираются вводить антироссийские санкции. Об этом сообщил министр правительства Сербии Ненад Попович на полях XVI выставки "Иннопром". Его слова приводит ТАСС. А 10 июля Вучич отмечал, что несмотря на то, что условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является введение санкций против России, ее все равно туда не возьмут.
«Всегда будет что-то еще», — заметил глава страны в эфире телеканала Pink.
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