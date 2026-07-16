В ДНР три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ

Три сотрудника скорой помощи пострадали при ударе ВСУ в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом написал глава администрации города Иван Приходько на платформе «Макс».

В Белгородской области пять человек получили ранения при атаках ВСУ

«В Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», - указал чиновник.

Приходько уточнил, что медработники пострадали при атаке БПЛА вооруженных формирований Украины.

Ранее в Краснодарском крае на Афипском нефтеперерабатывающем заводе два человека пострадали в результате атаки ВСУ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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