Глава AmCham: США готовы сотрудничать с РФ в сфере космоса, IT и авиастроения

Привлекательными секторами для сотрудничества бизнеса США и России являются космос, арктические проекты, авиастроение. Об этом рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

По его словам, привлекательных сфер предостаточно.

«Это и редкоземельные металлы, и космос, и Арктика, и IT-сфера, и атом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, недавно правильно озвучил возможности российско-американского партнерства и в области авиации», - рассказал Эйджи в беседе с РИА Новости.

Как напомнил глава AmCham, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей между Вашингтоном и Москвой, которые являются фундаментом отношений государств.

Ранее Роберт Эйджи допустил, что компания Apple и другие бренды из США потенциально могут вернуться на российский рынок, пишет Ura.ru.

