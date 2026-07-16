Глава AmCham: США готовы сотрудничать с РФ в сфере космоса, IT и авиастроения
Привлекательными секторами для сотрудничества бизнеса США и России являются космос, арктические проекты, авиастроение. Об этом рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.
По его словам, привлекательных сфер предостаточно.
«Это и редкоземельные металлы, и космос, и Арктика, и IT-сфера, и атом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, недавно правильно озвучил возможности российско-американского партнерства и в области авиации», - рассказал Эйджи в беседе с РИА Новости.
Как напомнил глава AmCham, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей между Вашингтоном и Москвой, которые являются фундаментом отношений государств.
Ранее Роберт Эйджи допустил, что компания Apple и другие бренды из США потенциально могут вернуться на российский рынок, пишет Ura.ru.
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