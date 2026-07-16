ФИФА запретила ФК «Ахмат» регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила клубу «Ахмат» из Грозного регистрировать новых игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

Причины введения ограничений не уточняются.

Запрет действует с 14 июля. Ограничения снимут после устранения оснований клубом.

Ранее стало известно, что грозненский «Ахмат» попал в группу В в Пути РПЛ Кубка России 2026/2027. Соперниками команды по группе станут «Краснодар», «Динамо» (Москва) и воронежский «Факел».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:FIFAГрозныйФутбол

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