ФИФА запретила ФК «Ахмат» регистрацию новых игроков
16 июля 202609:57
Юлия Савченко
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила клубу «Ахмат» из Грозного регистрировать новых игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.
Причины введения ограничений не уточняются.
Запрет действует с 14 июля. Ограничения снимут после устранения оснований клубом.
Ранее стало известно, что грозненский «Ахмат» попал в группу В в Пути РПЛ Кубка России 2026/2027. Соперниками команды по группе станут «Краснодар», «Динамо» (Москва) и воронежский «Факел».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Три человека пострадали при атаке БПЛА в Саратовской области
- Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за $102,4 тысячи
- ФИФА запретила ФК «Ахмат» регистрацию новых игроков
- В Ярославской области мужчина погиб, еще четверо пострадали из-за атаки дронов
- Глава AmCham: США готовы сотрудничать с РФ в сфере космоса, IT и авиастроения
- Протест Греции и Вучич в Киеве: Кто помешал ЕС принять новый пакет санкций
- В ДНР три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ
- Над российскими регионами уничтожили 375 украинских БПЛА
- Музаев рассказал, что отказ от ЕГЭ по обществознанию не планируется
- Глава Якутска Григорьев подал в отставку