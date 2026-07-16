Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за $102,4 тысячи

Флаг СССР, побывавший на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» в 1969 году, продали на аукционе Sotheby's более чем за 100 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.

Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион в Грузии

На флаге поставил свою подпись участник миссии астронавт Эдвин «Базз» Олдрин. В своем письме он отметил, что полотнище отправили на Луну на борту модуля «Колумбия» «в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом».

Лот оценивался в 7-10 тысяч долларов, однако его продали за 102,4 тысячи.

Ранее на аукционе Sotheby's продали за рекордные 5,3 млн долларов самый большой метеорит с Марса массой 24 килограмма, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Abaca Press/TASS
ТЕГИ:СССРАукцион

Горячие новости

Все новости

партнеры