Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за $102,4 тысячи

На флаге поставил свою подпись участник миссии астронавт Эдвин «Базз» Олдрин. В своем письме он отметил, что полотнище отправили на Луну на борту модуля «Колумбия» «в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом».

Лот оценивался в 7-10 тысяч долларов, однако его продали за 102,4 тысячи.

Ранее на аукционе Sotheby's продали за рекордные 5,3 млн долларов самый большой метеорит с Марса массой 24 килограмма, напоминает Ura.ru.

