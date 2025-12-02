Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции

По его словам, в Москве надеются, что определённый прогресс будет достигнут в ходе визита в Индию российского лидера Владимира Путина.

«Соответствующие министры в обеих странах ведут переговоры. Для нас это очень важный вопрос... мы проявляем к этому должный интерес», - указал он.

Ранее в Кремля заявили, что Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди 4-5 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

