Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
Россия и Индия обсуждают соглашение о мобильности рабочей силы между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве надеются, что определённый прогресс будет достигнут в ходе визита в Индию российского лидера Владимира Путина.
«Соответствующие министры в обеих странах ведут переговоры. Для нас это очень важный вопрос... мы проявляем к этому должный интерес», - указал он.
Ранее в Кремля заявили, что Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди 4-5 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
- Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах
- Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд
- Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска
- СВР: Франция ищет способы ввязаться в конфликт на Украине
- Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru