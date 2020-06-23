Проштрафившийся экс-губернатор Иркутской области Левченко вновь рвется во власть

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо президенту Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. Сейчас, по данным областной избирательной комиссии, на пост губернатора Иркутской области претендуют семь человек. В отставку чиновник был отправлен 12 декабря, заявление он написал «по собственному желанию». Тогда президент России Владимир Путин, комментируя отставку Левченко, заявил о наличии в Иркутской области большого числа проблем, подчеркнув, что не может сказать, что «губернатор Левченко совсем уж там плохо работал». По словам президента, «ситуация, которая сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша».

С Левченко в Иркутской области происходят удивительные вещи. Так региональное Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора региона. 32 из 43 депутатов проголосовали за принятие постановления, против — четверо, шесть воздержались, один депутат не голосовал. Это значит, что досрочные выборы поддержала и фракция КПРФ, у которой в региональном парламенте 17 мандатов. Тем самым иркутские коммунисты выступили против бывшего губернатора-коммуниста Левченко.

И вот Левченко вновь рвется во власть. При этом гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН затруднился сказать, кому выгодны досрочные выборы губернатора Иркутской области.

«К чему приводят досрочные выборы? Кто не готов, не успевает подготовиться. Обычно досрочные выборы использует действующая власть, у нас ли, на Западе. В данном случае я не знаю, кто выиграет от досрочности. Мне кажется, к выборам никто не готов. Может, они в заксобрании надеются, что их человек выиграет и все будет хорошо? Непонятно и с коммунистами. Надеются на имя предыдущего губернатора? Левченко вряд ли сможет вернуться. Восточная часть страны очень не любит чужих», - заметил политолог.

В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, что Левченко вынудили покинуть свой пост.

«Я думаю, что на него серьезно давили, поэтому он подал в отставку. Некоторые мои коллеги утверждают, что ему серьезно угрожали. Очевидно, что он был поставлен перед выбором плохим или худшим. Он выбрал плохой. То, что он не исключает свое участие в кампании, ничего не означает. Никакого его участия в кампании не будет, если только в Кремле не решат, что это для чего-то нужно. Но зачем нужны лишние риски?. Что касается Левченко, отношение к нему в регионе неоднозначное. Но показатели социально-экономического развития области перевешивают те претензии, которые к нему предъявляются по Тулуну и убийству спящего медведя», - отметил он.