«Неправильный» губернатор. Эксперт не верит в повторный приход Левченко во власть

В понедельник, 16 декабря, в Иркутске в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал конференцию, посвященную обстоятельствам его отставки и дальнейшим планам. Одним из главных вопросов, на который хотели получить ответ журналисты, был об участии КПРФ в выборах губернатора Иркутской области. «Да, будут. Мы (КПРФ) всегда участвуем. Надеюсь, грядущие выборы будут конкурентными», - сказал Левченко, пообещав избирателям «много интересных и удивительных событий». На вопрос о своем повторном выдвижении на пост губернатора Левченко ответил более уклончиво. «Решение будет мною принято не позднее июня», - отметил он.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, что Левченко вынудили покинуть свой пост.

«Я думаю, что на него серьезно давили, поэтому он подал в отставку. Некоторые мои коллеги утверждают, что ему серьезно угрожали. Очевидно, что он был поставлен перед выбором плохим или худшим. Он выбрал плохой. То, что он не исключает свое участие в кампании, ничего не означает. Никакого его участия в кампании не будет, если только в Кремле не решат, что это для чего-то нужно. Но зачем нужны лишние риски? Если и будет рассматриваться претендент от КПРФ, скорее всего, это будет кандидат, не имеющий никаких шансов на победу. Что касается Левченко, отношение к нему в регионе неоднозначное. Но показатели социально-экономического развития области перевешивают те претензии, которые к нему предъявляются по Тулуну и убийству спящего медведя», - отметил он.