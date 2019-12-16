«Неправильный» губернатор. Эксперт не верит в повторный приход Левченко во власть
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что отставка бывшего губернатора Иркутской области была вынужденной.
В понедельник, 16 декабря, в Иркутске в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал конференцию, посвященную обстоятельствам его отставки и дальнейшим планам. Одним из главных вопросов, на который хотели получить ответ журналисты, был об участии КПРФ в выборах губернатора Иркутской области. «Да, будут. Мы (КПРФ) всегда участвуем. Надеюсь, грядущие выборы будут конкурентными», - сказал Левченко, пообещав избирателям «много интересных и удивительных событий». На вопрос о своем повторном выдвижении на пост губернатора Левченко ответил более уклончиво. «Решение будет мною принято не позднее июня», - отметил он.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, что Левченко вынудили покинуть свой пост.
«Я думаю, что на него серьезно давили, поэтому он подал в отставку. Некоторые мои коллеги утверждают, что ему серьезно угрожали. Очевидно, что он был поставлен перед выбором плохим или худшим. Он выбрал плохой. То, что он не исключает свое участие в кампании, ничего не означает. Никакого его участия в кампании не будет, если только в Кремле не решат, что это для чего-то нужно. Но зачем нужны лишние риски? Если и будет рассматриваться претендент от КПРФ, скорее всего, это будет кандидат, не имеющий никаких шансов на победу. Что касается Левченко, отношение к нему в регионе неоднозначное. Но показатели социально-экономического развития области перевешивают те претензии, которые к нему предъявляются по Тулуну и убийству спящего медведя», - отметил он.
Собеседник НСН назвал главные причины, на его взгляд, по которой Левченко не удалось удержаться в кресле главы региона.
«Ситуация с Левченко выглядит некрасиво, надо было дать избирателям возможность решить его судьбу. И в регионе не происходило ничего чрезвычайного для того, чтобы ему подавать в отставку. Если говорить о ликвидации последствий наводнения, то давайте посмотрим, что происходило в аналогичных ситуациях в других регионах. Понятно, что главная его проблема была в том, что он «неправильно» избрался, принадлежит к «неправильной» партии, и что у него нет высоких политических покровителей, пользующихся политическим авторитетом», - констатировал он.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, один из немногих за последнее время глав регионов из числа членов КПРФ, ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона замначальника МЧС, генерал-полковника внутренней службы Игоря Кобзева.
В свою очередь ранее второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков заявил, что глава региона ушел в отставку далеко не по собственному желанию, поскольку он хотел участвовать в выборах 2020 года. Мэры муниципалитетов области, а также ряд депутатов заксобрания успели высказаться в поддержку экс-главы региона якобы «в связи с обрушившимися на него информационными атаками».
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