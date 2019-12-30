Две реформы, пожары и наводнения

Стартовым сразу для двух реформ – пенсионной и мусорной – стал 2019 год. Конечная цель изменений в пенсионной системе, которые были декларированы руководством страны - повышение уровня жизни российских пенсионеров. Вместе с тем, одним из инструментов ее достижения становится постепенное повышение возраста выхода на пенсию: в течение десяти лет, начиная уже с нынешнего года, он вырастет до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин.

Хромой на обе ноги оказалась и мусорная реформа. В целом ряде регионов единственным ее результатом стал резкий рост тарифов на вывоз мусора. Немудрено, что это вызвало десятки акций протеста против реформы. Нарушения в сфере сбора и утилизации мусора приняли столь массовый характер, что в дело вмешалась Генпрокуратура, представитель руководства которой даже предупредил о возможном мусорном коллапсе. К концу года премьер сменил главу «Российского экологического оператора», а глава СЧП предупредил о социальном напряжении, которое мусорная реформа вызвала по меньшей мере в 50 регионах России.

Масштабные пожары охватили этим летом в Сибири более четырех миллионов гектаров, режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Огонь в российских регионах уничтожил экосистему на территории, сравнимой с Бельгией. Причем, например, в Красноярском крае большинство очагов даже не собирались тушить: «бессмысленно», - объяснял губернатор Александр Усс, называя это «обычным природным явлением», бороться с которым, по его мнению, все равно, что пытаться «топить айсберги». По счастью, у руководства МЧС было другое мнение.

Из огня да под воду ушли те же самые регионы. Наиболее разрушительные последствия наводнение имело в Иркутской области, где десятки тысяч людей потеряли все или почти все, включая крышу над головой. Работа по ликвидации последствий была поставлена из рук вон плохо, так что президент, несколько раз посещавший районы бедствия, назвал происходящее через месяц после удара стихии «неразберихой». Немало бед наделал паводок и в Красноярском крае, однако его губернатор, хоть поначалу и велел подтопленцам «не качать права», но все же куда более эффективно справлялся с ситуацией, чем его коллега Сергей Левченко. Который Иркутской областью более не руководит.

Наводнения, пожары, да еще две реформы. Многовато для одного года…

