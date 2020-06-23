Слоны с зайцами не договариваются: Получит ли Левченко «благословение» Путина

Бывший губернатор Иркутской области, Сергей Левченко направил письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Напомним, Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019 года.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заметил, что де-юре согласия президента для того, чтобы баллотироваться не нужно, де-факто – Левченко просит у Путина «благословения».

«Слоны с зайцами договоров не заключают. Если президент посчитает, что это возможно, просто будет определена степень поддержки. Вряд ли будут какие-то условия. Зачем Левченко просит разрешения, когда закон этого не требует? Прося разрешение, он автоматически просит благословения. А авторитет президента – это, наверное, единственный авторитет в стране, который очень значим. А вот даст ли Путин благословение, посмотрим. Потому что, в конечном счете, запретить не то, что нельзя – юридически нельзя, но морально можно – но нужно ли? Все равно решать будут избиратели», - заявил он.