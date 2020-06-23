Слоны с зайцами не договариваются: Получит ли Левченко «благословение» Путина

Гендиректор Института региональных проблем заявил НСН, что экс-губернатор Иркутской области обратился к президенту России из-за неуверенности в поддержке со стороны избирателей.

Бывший губернатор Иркутской области, Сергей Левченко направил письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Напомним, Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019 года.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заметил, что де-юре согласия президента для того, чтобы баллотироваться не нужно, де-факто – Левченко просит у Путина «благословения».

«Слоны с зайцами договоров не заключают. Если президент посчитает, что это возможно, просто будет определена степень поддержки. Вряд ли будут какие-то условия. Зачем Левченко просит разрешения, когда закон этого не требует? Прося разрешение, он автоматически просит благословения. А авторитет президента – это, наверное, единственный авторитет в стране, который очень значим. А вот даст ли Путин благословение, посмотрим. Потому что, в конечном счете, запретить не то, что нельзя – юридически нельзя, но морально можно – но нужно ли? Все равно решать будут избиратели», - заявил он.

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Как раз с поддержкой избирателями у Левченко явно не все гладко: после скандального случая с убийством медведя в берлоге, почти 30 тысяч россиян подписали петицию с требованием наказать Левченко и отправить чиновника в отставку.

«Если бы Левченко рассчитывал на высокую поддержку избирателя, то, мне кажется, ему не было бы нужды обращаться за поддержкой к президенту. Насколько я знаю, не все считают, что Левченко на своем месте. У меня нет конкретных цифр, но фигура очень неоднозначная», - резюмировал Дмитрий Журавлев.

Прося у Путина «благословения», Левченко указывает, как улучшились показатели социально-экономического развития области с 2015 по 2019 год, то есть за период, когда он руководил регионом. По словам экс-губернатора, в два раза был снижен государственный долг региона, более чем вдвое выросли доходы областного бюджета и более чем в 1,5 раза — инвестиции в основной капитал.

И далее Левченко констатирует, что за полтора года произошел рост госдолга Иркутской области «обратно в два раза и сейчас в региональном бюджете 2020 года дырка в 20 млрд руб. из-за резкого падения собственных доходов области».

В этой связи регион, отмечает Левченко, должен иметь «право избрать профессионального и эффективного руководителя региона». В Кремле письмо получили, но как-либо комментировать его отказались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГубернаторИркутская Область
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