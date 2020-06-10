Политолог: Досрочные выборы в Иркутской области никому не нужны

Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора региона. Они пройдут 13 сентября 2020 года. Против досрочных выборов, которые проголосовали лишь четыре депутата, а это значит, что их поддержала и фракция КПРФ, у которой в региональном парламенте 17 мандатов. Как пишет МК, тем самым иркутские коммунисты выступили против бывшего губернатора коммуниста Сергея Левченко.

Напомним, ушедший в декабре 2019 года в отставку по собственному желанию политик ранее заявлял о намерении принять участие в очередных выборах главы региона.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН затруднился сказать, кому выгодны досрочные выборы губернатора Иркутской области.