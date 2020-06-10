Политолог: Досрочные выборы в Иркутской области никому не нужны
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН затруднился сказать, кому выгодны досрочные выборы губернатора Иркутской области.
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора региона. Они пройдут 13 сентября 2020 года. Против досрочных выборов, которые проголосовали лишь четыре депутата, а это значит, что их поддержала и фракция КПРФ, у которой в региональном парламенте 17 мандатов. Как пишет МК, тем самым иркутские коммунисты выступили против бывшего губернатора коммуниста Сергея Левченко.
Напомним, ушедший в декабре 2019 года в отставку по собственному желанию политик ранее заявлял о намерении принять участие в очередных выборах главы региона.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН затруднился сказать, кому выгодны досрочные выборы губернатора Иркутской области.
«К чему приводят досрочные выборы? Кто не готов, не успевает подготовиться. Обычно досрочные выборы использует действующая власть, у нас ли, на Западе. Например, досрочные выборы любила госпожа Тэтчер. Она только один раз срочные выборы проходила, первые, которые просто не могла физически назначить. В данном случае я не знаю, кто выиграет от досрочности. Мне кажется, к выборам никто не готов. Может, они в заксобрании надеются, что их человек выиграет и все будет хорошо? Непонятно и с коммунистами. Надеются на имя предыдущего губернатора? Левченко вряд ли сможет вернуться. Восточная часть страны очень не любит чужих», - заметил политолог.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности главы Иркутской области в связи с отставкой Сергея Левченко.
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