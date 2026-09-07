Каким российским городам угрожают развернутые в Норвегии американские ракеты

Алексей Подберезкин заявил НСН, что у России с Норвегией были стабильные военно-политические отношения, но теперь создается угроза.

Ракеты с американской пусковой установки в Норвегии могут долетать на 300 километров, что угрожает российским портам и Северному флоту, сказал в эфире НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), — это еще один шаг в «череде остро дестабилизирующих действий» НАТО, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала размещение американской пусковой установки в Норвегии. Подберезкин объяснил, почему это принципиальный вопрос.

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«После Второй мировой войны у нас Норвегией сложились стабильные отношения, особенно в военно-политической области, хотя та и являлась членом НАТО. Появление таких сил, которые могут наносить удары на оперативную глубину, это до 300 километров, конечно, прямая угроза безопасности нашего региона на севере. В радиусе досягаемости этих ракет окажутся наши военно-морские порты, места базирования подводных лодок, ремонтные заводы для Северного флота. Это вызывает нестабильность. В случае кризиса это будет провоцировать нас наносить первый удар, по пусковым установкам, это очевидный факт. У нас там есть также стратегические авиационные силы, которые базируются в Мурманской области. Такие угрозы нам не нужны. Это непосредственно влияет на баланс сил в регионе. Хотя Норвегия и страна НАТО, там не было вооруженных сил размещено, так как страна в максимальной степени была задействована на море, а на суши территория небольшая и была мирная», - рассказал он.

Ранее Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов», находившееся на Шпицбергене, по иску украинской компании «Нафтогаз».

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ФОТО: ТАСС / Federico Gambarini / dpa
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