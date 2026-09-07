Ракеты с американской пусковой установки в Норвегии могут долетать на 300 километров, что угрожает российским портам и Северному флоту, сказал в эфире НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), — это еще один шаг в «череде остро дестабилизирующих действий» НАТО, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала размещение американской пусковой установки в Норвегии. Подберезкин объяснил, почему это принципиальный вопрос.