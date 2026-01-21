Трамп заявил, что уверен в желании Путина заключить сделку по Украине

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Белого дома выразил уверенность в том, что президент РФ «хочет заключить сделку».

«Я также общаюсь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мне кажется, он тоже хочет заключить сделку», - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Евросоюзу следует больше внимания уделять конфликту на Украине, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».