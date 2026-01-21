Трамп заявил, что уверен в желании Путина заключить сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Белого дома выразил уверенность в том, что президент РФ «хочет заключить сделку».
«Я также общаюсь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мне кажется, он тоже хочет заключить сделку», - добавил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Евросоюзу следует больше внимания уделять конфликту на Украине, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru