Трамп заявил, что уверен в желании Путина заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Белого дома выразил уверенность в том, что президент РФ «хочет заключить сделку».

«Я также общаюсь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мне кажется, он тоже хочет заключить сделку», - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Евросоюзу следует больше внимания уделять конфликту на Украине, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

