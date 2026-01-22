Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и невнимании к Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, не учитывает интересы Европы при формировании своей политики.
По словам Зеленского, американский лидер ориентируется прежде всего на собственное видение и не готов прислушиваться к европейским партнерам в их нынешнем формате.
Как отметил украинский президент, Трамп декларирует благожелательное отношение к Европе, однако это не означает готовности учитывать ее позицию при принятии решений. Эти заявления прозвучали во время выступления Зеленского на форуме, где он также провел встречу с президентом США.
В Киеве и европейских столицах неоднократно выражали недовольство курсом Вашингтона, который, по их оценке, предполагает учет российской точки зрения. Представители Украины и стран Европы, как сообщается, продолжают предпринимать попытки повлиять на подход американской администрации к украинскому вопросу, передает «Радиоточка НСН».
