Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и невнимании к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, не учитывает интересы Европы при формировании своей политики.

По словам Зеленского, американский лидер ориентируется прежде всего на собственное видение и не готов прислушиваться к европейским партнерам в их нынешнем формате.