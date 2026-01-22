СМИ: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться

В швейцарском Давосе завершилась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет RT.

Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил,что встреча лидеров, которая продлилась менее часа, была «хорошей».

Журналист портала Axios Барак Равид в своих соцсетях отметил, что после беседы с украинским президентом Трамп указал, что «конфликт должен завершиться».

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что добиться завершения украинского конфликта возможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
