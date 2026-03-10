В США заявили, что более 50 иранских кораблей были повреждены или потоплены

Более 50 кораблей Ирана были потоплены или повреждены с начала операции США и Израиля против республики. Об этом заявило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).

«Уничтожены или повреждены свыше 50 иранских кораблей», - говорится в сообщении командования в соцсети X.

По сведениям CENTCOM, всего было поражено более 5 тысяч целей. В их числе командные центры, штабы Корпуса стражей исламской революции, объекты производства ракет и беспилотников, военная инфраструктура связи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожают военные корабли Ирана, а не захватывают, по его словам, «так веселее».

