В США заявили, что более 50 иранских кораблей были повреждены или потоплены
Более 50 кораблей Ирана были потоплены или повреждены с начала операции США и Израиля против республики. Об этом заявило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).
«Уничтожены или повреждены свыше 50 иранских кораблей», - говорится в сообщении командования в соцсети X.
По сведениям CENTCOM, всего было поражено более 5 тысяч целей. В их числе командные центры, штабы Корпуса стражей исламской революции, объекты производства ракет и беспилотников, военная инфраструктура связи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожают военные корабли Ирана, а не захватывают, по его словам, «так веселее».
