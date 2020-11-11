«Пророссийская» партия стала самой популярной у украинцев

В число партий, которые по результатам опроса преодолели пятипроцентный барьер, вошли блок экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (9,3%), «Сила и честь» (6,6%) и «Радикальная партия» (5,4%). Партия «Голос», основанная лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, набрала бы теперь только 4% голосов.

На последних выборах в Верховную Раду, которые прошли в июле 2019 года, ОПЗЖ проиграла только партии «Слуга народа» - 13% против 43% голосов. Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и бывший кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил в эфире НСН, что ОПЗЖ является второй политической силой в стране «в общенациональном масштабе».

