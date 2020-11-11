«Пророссийская» партия стала самой популярной у украинцев
Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), которую называют пророссийской, возглавила рейтинг популярности, составленный Киевским международным институтом социологии. Об этом сообщает портал «Гордон».
Согласно данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то за ОПЗЖ свои голоса отдали бы 22,1% украинцев. Второе место в рейтинге заняла партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (19,3%). Партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», имеющая большинство в парламенте, стала только третьей (18,7%).
В число партий, которые по результатам опроса преодолели пятипроцентный барьер, вошли блок экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (9,3%), «Сила и честь» (6,6%) и «Радикальная партия» (5,4%). Партия «Голос», основанная лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, набрала бы теперь только 4% голосов.
На последних выборах в Верховную Раду, которые прошли в июле 2019 года, ОПЗЖ проиграла только партии «Слуга народа» - 13% против 43% голосов. Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и бывший кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил в эфире НСН, что ОПЗЖ является второй политической силой в стране «в общенациональном масштабе».
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