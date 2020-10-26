За Россию и Донбасс. «Оппозиционная платформа» провозгласила себя второй на Украине
Избиратели на местных выборах на Украине высказались за нормализацию отношений с Россией и мирное решение конфликта в Донбассе, заявил в эфире НСН бывший кандидат в президенты страны.
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не удастся сформировать большинство в горсоветах пяти крупнейших городов страны, следует из данных exit poll телеканала «Украина 24». Также остается под вопросом, сможет ли пропрезидентский кандидат Ирина Верещук бороться во втором туре за кресло мэра Киева. При этом хорошие результаты показала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко оценил в эфире НСН результаты партии на местных выборах.
«Конечно. Мы выиграли практически весь юго-восток у «Слуги народа» и даже в некоторых областях центра Украины, неплохие результаты по Киеву в целом. Мы очень довольны, это показатель того, что избиратель нам доверяет. Успеху партии не помешало множество нарушений, подтасовок и подкупа со стороны соперников», - отметил он.
Политик также оценил, какое место в политической системе Украины теперь занимает его партия.
«Мы - вторая политическая сила, причем в общенациональном масштабе. Я очень надеюсь, что центральная власть поймет, что надо считаться с желанием партии урегулировать конфликт в Донбассе политическими путями. Мы очень на это надеемся и будем за это бороться», - сказал он.
По его словам, избиратели разочаровались в Зеленском и высказались за нормализацию отношений с Россией и остановку военного конфликта на востоке страны.
В свою очередь, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что радоваться победе «Оппозиционной платформы – За жизнь» не стоит, так как на Украине нет пророссийской оппозиции.
«Она как пятна на Солнце: там меньше температура, чем на остальной поверхности, поэтому она кажется темнее», - сказал политолог.
По словам Безпалько, партия не настолько радикальна в своем национализме, поэтому кажется более предрасположенной к России. Он также считает, что «Оппозиционная платформа» не сможет пробиться во власть. Специалист отметил, что Зеленский даже с низкими рейтингами сумеет сохранить пост и большинство в парламенте до конца президентского срока.
Ранее Национальный демократический институт США с помощью опроса выяснил, что свыше 35% украинцев недовольны курсом Зеленского. При этом самый высокий процент недовольных граждан зарегистрирован на юге и востоке республики.
Одной из основных проблем респонденты назвали ухудшение ситуации со здравоохранением и образованием в стране. Изменения в экономике страны негативно оценили 63% опрошенных, 60% отметили проблемы с безработицей, 72% рассказали об инфляции, большая часть опрошенных пришла к выводу, что Зеленский не выполняет своих обещаний. Между тем, Зеленский рассказал, при каком условии сложит полномочия президента.
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