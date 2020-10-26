За Россию и Донбасс. «Оппозиционная платформа» провозгласила себя второй на Украине

«Конечно. Мы выиграли практически весь юго-восток у «Слуги народа» и даже в некоторых областях центра Украины, неплохие результаты по Киеву в целом. Мы очень довольны, это показатель того, что избиратель нам доверяет. Успеху партии не помешало множество нарушений, подтасовок и подкупа со стороны соперников», - отметил он.

Политик также оценил, какое место в политической системе Украины теперь занимает его партия.

«Мы - вторая политическая сила, причем в общенациональном масштабе. Я очень надеюсь, что центральная власть поймет, что надо считаться с желанием партии урегулировать конфликт в Донбассе политическими путями. Мы очень на это надеемся и будем за это бороться», - сказал он.

По его словам, избиратели разочаровались в Зеленском и высказались за нормализацию отношений с Россией и остановку военного конфликта на востоке страны.

В свою очередь, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что радоваться победе «Оппозиционной платформы – За жизнь» не стоит, так как на Украине нет пророссийской оппозиции.

«Она как пятна на Солнце: там меньше температура, чем на остальной поверхности, поэтому она кажется темнее», - сказал политолог.

По словам Безпалько, партия не настолько радикальна в своем национализме, поэтому кажется более предрасположенной к России. Он также считает, что «Оппозиционная платформа» не сможет пробиться во власть. Специалист отметил, что Зеленский даже с низкими рейтингами сумеет сохранить пост и большинство в парламенте до конца президентского срока.

Ранее Национальный демократический институт США с помощью опроса выяснил, что свыше 35% украинцев недовольны курсом Зеленского. При этом самый высокий процент недовольных граждан зарегистрирован на юге и востоке республики.

Одной из основных проблем респонденты назвали ухудшение ситуации со здравоохранением и образованием в стране. Изменения в экономике страны негативно оценили 63% опрошенных, 60% отметили проблемы с безработицей, 72% рассказали об инфляции, большая часть опрошенных пришла к выводу, что Зеленский не выполняет своих обещаний. Между тем, Зеленский рассказал, при каком условии сложит полномочия президента.

