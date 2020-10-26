«Деградация». Политолог о будущем Зеленского после провала «Слуги народа»
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ в интервью НСН также призвал не радоваться успехам "Оппозиционной платформы - за жизнь" - эта политическая сила только кажется пророссийской, говорит он.
Президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах. Как отметил главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва в своих соцсетях, в крупнейших городах кандидаты даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже. Если экстраполировать результаты голосования на выборы в Раду, то партия Зеленского заняла бы лишь третье место.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил НСН, что принимаемые Владимиром Зеленским законы заставляют украинцев трезво смотреть на избранного президента как на не очень грамотного политика, принимающего весьма спорные решения.
«В Киеве стала популярна партия Петра Порошенко, а это означает падение рейтингов Владимира Зеленского - его партия не оправдала доверия, оказанного избирателями. "Слуга народа" заняли в парламенте беспрецедентное количество мест и могли принимать решения без образования коалиции. Но продолжающаяся гражданская война, общая деградация и множество других негативных факторов, многие из которых Зеленский усилил, например, позволив продажу земли, привели к тому, что рейтинг его партии стремительно упал», - пояснил собеседник НСН.
По предварительным данным, которые публикует журналист Игорь Гужва, на первом месте локальные партии местных мэров, на втором – «Оппозиционная платформа - За жизнь» или «Европейская солидарность» Петра Порошенко, в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «Слуги народа». При этом Богдан Безпалько не считает, что поражение на местных выборах станет той точкой невозврата, после которой Зеленского лишат президентских полномочий.
«Если не случится политических катаклизмов, то Зеленский досидит до конца своей каденции, примет еще несколько скандальных законов. Ведь он принимал законы, на которые не решался Порошенко. И парламент досидит до следующих выборов, и его партия уже тогда займет, скорее всего, 4-е место, и он станет депутатом, главой партии, но сейчас очевидно, популярность Зеленского падет», - отметил политический эксперт.
Местные выборы показали, что Украина возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Впрочем, шансов на то, что Украина берет курс на демократизацию и преобразование в федеративное государство, не так много.
«На Украине нет пророссийской оппозиции. Она как пятна на Солнце: там меньше температура на остальной, поверхности Земли, поэтому она кажется темнее . Эти партии не настолько радикальны в своем национализме, поэтому они кажутся более предрасположенными к России. Надеяться на то, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" придет к власти и всё исправится, не стоит. Во-первых, не придет, потому что нет сил, да и противник не даст. А во-вторых, она, может, и настроена на более мирное существование с Россией, торговлю, особенно газом. Но никак не настроена на то, чтобы Украина стала демократическим, федеративным, учитывающим особенности своего населения на юго-востоке, государством», - пояснил Богдан Безпалько.
В свою очередь, депутат Верховной рады Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил, что партия довольна тем, как она выступила на прошедших местных выборах. По его словам, политическая сила сумела провести своих представителей во многие городские советы страны и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.
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