«Деградация». Политолог о будущем Зеленского после провала «Слуги народа»

По предварительным данным, которые публикует журналист Игорь Гужва, на первом месте локальные партии местных мэров, на втором – «Оппозиционная платформа - За жизнь» или «Европейская солидарность» Петра Порошенко, в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «Слуги народа». При этом Богдан Безпалько не считает, что поражение на местных выборах станет той точкой невозврата, после которой Зеленского лишат президентских полномочий.

«Если не случится политических катаклизмов, то Зеленский досидит до конца своей каденции, примет еще несколько скандальных законов. Ведь он принимал законы, на которые не решался Порошенко. И парламент досидит до следующих выборов, и его партия уже тогда займет, скорее всего, 4-е место, и он станет депутатом, главой партии, но сейчас очевидно, популярность Зеленского падет», - отметил политический эксперт.

Местные выборы показали, что Украина возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Впрочем, шансов на то, что Украина берет курс на демократизацию и преобразование в федеративное государство, не так много.

«На Украине нет пророссийской оппозиции. Она как пятна на Солнце: там меньше температура на остальной, поверхности Земли, поэтому она кажется темнее . Эти партии не настолько радикальны в своем национализме, поэтому они кажутся более предрасположенными к России. Надеяться на то, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" придет к власти и всё исправится, не стоит. Во-первых, не придет, потому что нет сил, да и противник не даст. А во-вторых, она, может, и настроена на более мирное существование с Россией, торговлю, особенно газом. Но никак не настроена на то, чтобы Украина стала демократическим, федеративным, учитывающим особенности своего населения на юго-востоке, государством», - пояснил Богдан Безпалько.

В свою очередь, депутат Верховной рады Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил, что партия довольна тем, как она выступила на прошедших местных выборах. По его словам, политическая сила сумела провести своих представителей во многие городские советы страны и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.

