«Пророчества и нейросеть»: ЛДПР анонсировала создание «цифрового» Жириновского

Годовщина со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского ознаменовалась неожиданным обещанием руководства его партии.

Продолжатели идей Владимира Вольфовича пообещали создать первую в мире политическую нейросеть «Жириновский», которая будет претворять в жизнь его «пророчества».

Теплые слова о политике сказали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и другие известные люди, ну а на Новодевичьем кладбище открыли его бронзовый памятник.