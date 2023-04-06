«Пророчества и нейросеть»: ЛДПР анонсировала создание «цифрового» Жириновского

Путин назвал Жириновского патриотом и оратором, Песков усомнился в «пассивности» его преемников, ну а в ЛДПР собираются увековечить «величие интеллекта» отца-основателя партии.

Годовщина со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского ознаменовалась неожиданным обещанием руководства его партии.

Продолжатели идей Владимира Вольфовича пообещали создать первую в мире политическую нейросеть «Жириновский», которая будет претворять в жизнь его «пророчества».

Теплые слова о политике сказали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и другие известные люди, ну а на Новодевичьем кладбище открыли его бронзовый памятник.

В ЛДПР назвали цель создания нейросети «Жириновский»

НЕЙРОСЕТЬ И ЗАЩИТА РУССКИХ

Церемонию открытия памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище провел 6 апреля нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Жириновский сплачивает людей... Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», – сказал Слуцкий.

В церемонии приняли участие более 400 человек, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин прислал венок из красных роз, а Медведев - из роз и гвоздик.

В ЛДПР утром рассказали, что на постаменте почти трехметрового памятника выгравированы золотые цитаты Жириновского, например «Я буду защищать русских!» Ну а около полудня в партии сделали неожиданное заявление.

«Смерть бессильна перед величием интеллекта Жириновского. Мысли, идеи, прогнозы Владимира Вольфовича продолжают жить. Это драгоценное наследство, оставленное нам, России и миру, мы должны бережно хранить. К следующей годовщине Университет мировых цивилизаций оцифрует все научные труды основателя ЛДПР: выступления, письма, комментарии. На их базе будет создана первая в мире политическая нейросеть "Жириновский". Опираясь на эту базу данных, цифровой алгоритм сможет давать советы, оценки и новые прогнозы развития ситуации в России и мире», - сообщили либерал-демократы в Telegram.

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин разъяснил, что нейро−Жириновский будет отвечать на вопросы, волнующие россиян.

«Этот алгоритм, или нейросеть, "Жириновский" мы создадим на базе более чем 18 тысяч часов его интервью и выступлений. За 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответы на возможные новые вопросы», - сообщил Дюпин.
Путин в день памяти назвал Жириновского патриотом и авторитетным политиком

МЕССИНГ, ВАНГА И… СОСЕДСТВО С ЕЛЬЦИНЫМ

СМИ тем временем, вспоминают знаменитые пророчества Жириновского. Ну а замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов попытался объяснить, как Владимир Вольфович почти точно угадал дату начала спецоперации на Украине.

«Думаю, что 22 февраля 2022 года он сравнил с 22 июня 1941 года. И это оказалось пророчеством. Возьмите Вольфа Мессинга, Вангу. Эти люди другого измерения. Мы жили с этой прозорливостью Жириновского и привыкли к точности его прогнозов и их реализации. Сколько раз было — он давал нам поручение, а потом отчитывал нас: "А я же вас предупреждал. Я видел наперед, как это будет"», - рассказал Нилов «МК».

Он также сообщил, что Жириновский боялся микробов, и подтвердил, что тот сделал шесть прививок от коронавируса. Слуцкий также назвал случайностью соседство могил Жириновского и Ельцина.

«Недалеко от Ельцина. Но тут нет никакой связи. Был свободный участок, и из уважения к Жириновскому московские и федеральные власти решили там его похоронить», - пояснил политик.

Президент России Владимир Путин назвал сегодня Жириновского «патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».

А его пресс-секретарь Дмитрий Песков, признав «политический» вес Жириновского, не согласился с мнением, что после него в партии не появились харизматичные лидеры. По его мнению, ЛДПР «абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию» и будет развиваться, но «со временем».

«Теперь не фейк»: Россия прощается с Владимиром Жириновским

Леонид Слуцкий подтвердил ожидания Пескова, отметив, что в ЛДПР уже больше 350 тысяч человек, 20 тысяч из которых пришли в партию после смерти Жириновского.

«Многие ему приписывают дар политического предвидения. Но все его прогнозы были основаны на точнейшей аналитике, глубоком знании мировых процессов и умении разбираться в людях», - добавил Слуцкий в Telegram.

В декабре 2021 года, комментируя отказ Запада остановить киевский режим, Жириновский сказал, что «мы можем принять другую программу , а какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля». Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. 6 апреля Жириновский скончался в больнице после осложнений на фоне коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПамятникЛДПРВладимир Жириновский

Горячие новости

Все новости

партнеры