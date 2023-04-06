«Пророчества и нейросеть»: ЛДПР анонсировала создание «цифрового» Жириновского
Путин назвал Жириновского патриотом и оратором, Песков усомнился в «пассивности» его преемников, ну а в ЛДПР собираются увековечить «величие интеллекта» отца-основателя партии.
Годовщина со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского ознаменовалась неожиданным обещанием руководства его партии.
Продолжатели идей Владимира Вольфовича пообещали создать первую в мире политическую нейросеть «Жириновский», которая будет претворять в жизнь его «пророчества».
Теплые слова о политике сказали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и другие известные люди, ну а на Новодевичьем кладбище открыли его бронзовый памятник.
НЕЙРОСЕТЬ И ЗАЩИТА РУССКИХ
Церемонию открытия памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище провел 6 апреля нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Жириновский сплачивает людей... Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», – сказал Слуцкий.
В церемонии приняли участие более 400 человек, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин прислал венок из красных роз, а Медведев - из роз и гвоздик.
В ЛДПР утром рассказали, что на постаменте почти трехметрового памятника выгравированы золотые цитаты Жириновского, например «Я буду защищать русских!» Ну а около полудня в партии сделали неожиданное заявление.
«Смерть бессильна перед величием интеллекта Жириновского. Мысли, идеи, прогнозы Владимира Вольфовича продолжают жить. Это драгоценное наследство, оставленное нам, России и миру, мы должны бережно хранить. К следующей годовщине Университет мировых цивилизаций оцифрует все научные труды основателя ЛДПР: выступления, письма, комментарии. На их базе будет создана первая в мире политическая нейросеть "Жириновский". Опираясь на эту базу данных, цифровой алгоритм сможет давать советы, оценки и новые прогнозы развития ситуации в России и мире», - сообщили либерал-демократы в Telegram.
Пресс-секретарь партии Александр Дюпин разъяснил, что нейро−Жириновский будет отвечать на вопросы, волнующие россиян.
«Этот алгоритм, или нейросеть, "Жириновский" мы создадим на базе более чем 18 тысяч часов его интервью и выступлений. За 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответы на возможные новые вопросы», - сообщил Дюпин.
МЕССИНГ, ВАНГА И… СОСЕДСТВО С ЕЛЬЦИНЫМ
СМИ тем временем, вспоминают знаменитые пророчества Жириновского. Ну а замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов попытался объяснить, как Владимир Вольфович почти точно угадал дату начала спецоперации на Украине.
«Думаю, что 22 февраля 2022 года он сравнил с 22 июня 1941 года. И это оказалось пророчеством. Возьмите Вольфа Мессинга, Вангу. Эти люди другого измерения. Мы жили с этой прозорливостью Жириновского и привыкли к точности его прогнозов и их реализации. Сколько раз было — он давал нам поручение, а потом отчитывал нас: "А я же вас предупреждал. Я видел наперед, как это будет"», - рассказал Нилов «МК».
Он также сообщил, что Жириновский боялся микробов, и подтвердил, что тот сделал шесть прививок от коронавируса. Слуцкий также назвал случайностью соседство могил Жириновского и Ельцина.
«Недалеко от Ельцина. Но тут нет никакой связи. Был свободный участок, и из уважения к Жириновскому московские и федеральные власти решили там его похоронить», - пояснил политик.
Президент России Владимир Путин назвал сегодня Жириновского «патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».
А его пресс-секретарь Дмитрий Песков, признав «политический» вес Жириновского, не согласился с мнением, что после него в партии не появились харизматичные лидеры. По его мнению, ЛДПР «абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию» и будет развиваться, но «со временем».
Леонид Слуцкий подтвердил ожидания Пескова, отметив, что в ЛДПР уже больше 350 тысяч человек, 20 тысяч из которых пришли в партию после смерти Жириновского.
«Многие ему приписывают дар политического предвидения. Но все его прогнозы были основаны на точнейшей аналитике, глубоком знании мировых процессов и умении разбираться в людях», - добавил Слуцкий в Telegram.
В декабре 2021 года, комментируя отказ Запада остановить киевский режим, Жириновский сказал, что «мы можем принять другую программу , а какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля». Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. 6 апреля Жириновский скончался в больнице после осложнений на фоне коронавируса.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины
- Пригожин призвал «околовоенных бюрократов» обеспечить безопасность на границе
- Си Цзиньпин: панацеи для выхода из украинского кризиса нет
- СОБР оцепил офис КПРФ в Коми после избиения журналистки
- В России выросла средняя ставка по ипотеке
- США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа
- Сокуров расстроился из-за ухода Балагова из кино
- Трампу предоставят инструкцию по выживанию в американской тюрьме
- В США рассказали о расходах на F-22
- Актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru