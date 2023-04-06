В ЛДПР назвали цель создания нейросети «Жириновский»
В ЛДПР заявили, что цели и задачи нейросети «Жириновский» будут исключительно просветительские, сообщает РИА Новости.
В политорганизации указали, что базой станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет.
«Этого хватит, чтобы сгенерировать ответ на возможные новые вопросы», - отметили в ЛДПР.
Ранее председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что политический алгоритм «Жириновский» сможет при помощи искусственного интеллекта думать как Владимир Жириновский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru