В ЛДПР назвали цель создания нейросети «Жириновский»

В ЛДПР заявили, что цели и задачи нейросети «Жириновский» будут исключительно просветительские, сообщает РИА Новости.

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В политорганизации указали, что базой станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет.

«Этого хватит, чтобы сгенерировать ответ на возможные новые вопросы», - отметили в ЛДПР.

Ранее председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что политический алгоритм «Жириновский» сможет при помощи искусственного интеллекта думать как Владимир Жириновский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектЛДПРВладимир Жириновский

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