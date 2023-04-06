Путин в день памяти назвал Жириновского патриотом и авторитетным политиком
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Жириновского патриотом, неординарным человеком и авторитетным политиком. Такие эпитеты глава государства употребил в своей телеграмме, которую он направил участникам мемориальных мероприятий, проходящих в годовщину смерти основателя Либерально-демократической партии России.
Первый лидер ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в результате продолжительной болезни в возрасте 75 лет – у него был COVID-19. Памятное обращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин также отметил патриотизм Жириновского, яркий ораторский и полемический талант. По оценке президента, политическая и общественная деятельность политика положительным образом сказывались на парламентской и законотворческой сферах страны. Как подчеркнул Владимир Путин, основатель ЛДПР всегда ставил во главу угла интересы Отечества.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня на могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника политика.
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