Путин в день памяти назвал Жириновского патриотом и авторитетным политиком

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Жириновского патриотом, неординарным человеком и авторитетным политиком. Такие эпитеты глава государства употребил в своей телеграмме, которую он направил участникам мемориальных мероприятий, проходящих в годовщину смерти основателя Либерально-демократической партии России.

Первый лидер ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в результате продолжительной болезни в возрасте 75 лет – у него был COVID-19. Памятное обращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.