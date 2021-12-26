Продвижение НАТО на восток стало «вопросом жизни и смерти» для России - Песков

«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Движение НАТО на Украину, а также в другие республики бывшего СССР, например, Молдавию и Грузию, для России - это фактически «вопрос жизни и смерти», считает Песков.

Ранее российский лидер в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что США и НАТО уже находятся «на пороге нашего дома». Если США и НАТО не обеспечат гарантии безопасности Москве, Кремль может дать на это разный ответ.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в НАТО.

