Продвижение НАТО на восток стало «вопросом жизни и смерти» для России - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продвижение НАТО на Украину и в другие бывшие республики СССР «вопросом жизни и смерти» для России. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что безопасность РФ находится под угрозой, потому что Запад методично обманывал Россию о непродвижении НАТО после два или даже более десятков лет.
«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Движение НАТО на Украину, а также в другие республики бывшего СССР, например, Молдавию и Грузию, для России - это фактически «вопрос жизни и смерти», считает Песков.
Ранее российский лидер в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что США и НАТО уже находятся «на пороге нашего дома». Если США и НАТО не обеспечат гарантии безопасности Москве, Кремль может дать на это разный ответ.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в НАТО.
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