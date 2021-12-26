СМИ: Столтенберг может созвать Совет Россия—НАТО 12 января

В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц Альянса. «Мы контактируем с Россией по данному вопросу», — сказал собеседник агентства.

Темой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее в МИД России ответили опровержением на публикации западных СМИ о якобы исключении из обсуждения предложения Москвы о разработке правовых гарантий безопасности темы нерасширения НАТО. В ведомстве отметили, что именно это и станет ключевым вопросом встречи представителей НАТО, США и России.

