В Германии антироссийские санкции признали вредными для Европы

Экономические санкции в отношении России в Германии признали бесполезными и даже вредными для стран ЕС. Такое заявление сделал в интервью Deutschlandfunk немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Эти санкции были в течение пяти лет, и нет никаких изменений в российской политике... Они не работают»— отметил Эрнст.

Политик считает, что антироссийские экономические ограничения наносят вред европейской экономике в целом, мешают развитию немецкого бизнеса, переориентируя Россию на партнерство с Китаем, отмечает Газета.ru.

Напомним, в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в июне его французский коллега Эдуар Филипп заявил, что Евросоюз допускает отмену антироссийских санкций.

Президент РФ Владимир Путин продлил контрсанкции. В частности, речь идёт о том, что продовольственное эмбарго, действующее в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.

