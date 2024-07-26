Проблемная вседозволенность: Киеву пригрозили последствиями на нефтяной шантаж

Решение Киева о блокировке транзита российской нефти для Венгрии и Словакии может сыграть им на руку, так как такая вседозволенность Украины продемонстрирует Евросоюзу, что эта страна станет обузой для ЕС. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Украина шантажирует Венгрию и Словакию путем остановки транзита российской нефти, заявил глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, если ситуация не изменится, в стране может возникнуть дефицит топлива. При этом Венгрия вместе со Словакией запросила консультации в Евросоюзе по этой ситуации, а до решения этого вопроса решила заблокировать предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Штир отметил, что несмотря на трудную для Венгрии и Словакии ситуацию, в ней есть своя выгода для них.