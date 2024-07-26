Проблемная вседозволенность: Киеву пригрозили последствиями на нефтяной шантаж
Если Украина не пойдет на компромисс в нефтяной «блокаде» Венгрии и Словакии, то снова докажет свою ненадежность для ЕС, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Решение Киева о блокировке транзита российской нефти для Венгрии и Словакии может сыграть им на руку, так как такая вседозволенность Украины продемонстрирует Евросоюзу, что эта страна станет обузой для ЕС. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Украина шантажирует Венгрию и Словакию путем остановки транзита российской нефти, заявил глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, если ситуация не изменится, в стране может возникнуть дефицит топлива. При этом Венгрия вместе со Словакией запросила консультации в Евросоюзе по этой ситуации, а до решения этого вопроса решила заблокировать предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Штир отметил, что несмотря на трудную для Венгрии и Словакии ситуацию, в ней есть своя выгода для них.
«Украина таким «шантажом» нарушает договор о присоединении к ЕС. Венгрия и Словакия в конце концов могут заблокировать процесс евроинтеграции Украины. Конечно, Киев рассчитывает на то, что обе страны не пойдут на такой шаг, так как будут бояться реакции ЕС. Но, если сейчас ситуация не улучшится, то Венгрия и Словакия поймут, что с Украиной невозможно говорить. Тогда эта ситуация укрепит позиции Будапешта и Братиславы, так как для всех стран это повод задуматься, что Киеву разрешили слишком многое, и если он станет членом ЕС, то проблемы только усугубятся», - подытожил Штир.
Он также еще раз подчеркнул, что у Будапешта и Братиславы есть в запасе жесткий ответ на остановку Киевом транзита российской нефти.
«Украина шантажирует Венгрию и Словакию, а Евросоюз, мягко говоря, ничего не делает по этому вопросу, хотя это касается двух его членов. Украина тоже во многом зависит от Венгрии и Словакии, прежде всего в том, что через эти страны она получает газ. Помимо этого, Украина через Венгрию получает 42% электроэнергии. Если Киев не пойдет на компромисс, тогда Венгрия и Словакия сделают так, что Украина больше не будет получать электроэнергию. Но это будет очень грубым ответом, из-за этого Евросоюз будет возмущаться. В руках Будапешта и Братиславы есть конкретные средства, но использовать их не так просто, так как, думаю, что Украина и Евросоюз на одной стороне в этом вопросе», - заявил политолог.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что ФРГ может попытаться стать проукраинским флагманом Европы, если США ограничат поддержку Киева с приходом к власти Дональда Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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