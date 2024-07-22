«Зачем эта война?»: В Венгрии пригрозили Киеву ответом на нефтяной запрет
Венгрия получала от ЛУКОЙЛа 35% нефти, при этом Будапешт может закрыть поставки на Украину электороэнергии и газа, сказал в эфире НСН Габор Штир.
У Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, при этом она действительно сильно зависит от поставок российской нефти через Украину, заявил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее Украина ограничила транзит нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. По данным издания Politico, теперь Венгрии грозит топливно-энергетический кризис: заоблачные цены на энергоносители и дефицит электроэнергии.
«Венгрия сильно зависит от поставок российской нефти через Украину, получая по такому маршруту 70% нефти. Половина этого количества от ЛУКОЙЛа. Не очень понятно, что хотела показать этим Украина Венгрии и Словакии: что может быть еще хуже? Непонятно, против кого эти санкции: против России, Венгрии или Словакии? В краткосрочной перспективе мы решили эту проблему, стратегического запаса хватает на три месяца, сейчас проблем на венгерском рынке нет. Но если за несколько недель проблема не решится, тогда это может сказаться на ценах», - сказал Штир.
По его словам, Венгрия не ждет помощи от ЕС, но может ввести ответные меры.
«Это политический, а не экономический вопрос. Очень некрасиво, что страна, претендующая на членство в ЕС, так не по-дружески относится к странам-членам Евросоюза. Украина получает через Венгрию и Словакию электроэнергию и газ, у нас тоже есть средства для давления. Мы можем закрыть экспорт электроэнергия и газа через Венгрию, но кому нужна эта экономическая война? Евросоюз не поможет и не будет оказывать давления на Киев, они вообще не хотели давать исключение для Венгрии. Для многих в ЕС остается актуальным вопрос, почему Венгрия и Словакия получает нефть дешевле, чем другие европейские страны, почему мы получили исключение из шестого пакета санкций», - заключил собеседник НСН.
Венгрия и Словакия получали российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через территорию Украины. В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан в поисках пути решения украинского кризиса встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, после чего отправился в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вызвав возмущение коллег из ЕС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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