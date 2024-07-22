«Зачем эта война?»: В Венгрии пригрозили Киеву ответом на нефтяной запрет

У Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, при этом она действительно сильно зависит от поставок российской нефти через Украину, заявил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Ранее Украина ограничила транзит нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. По данным издания Politico, теперь Венгрии грозит топливно-энергетический кризис: заоблачные цены на энергоносители и дефицит электроэнергии.