СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину
Во время встречи дипломатов стран ЕС Венгрия и Словакия не смогли заручиться поддержкой своих предложений по возобновлению поставок нефти из России через Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.
По данным газеты, в ходе встречи поддержку позиции Еврокомиссии выразили 11 стран, и ни одна не поддержала Венгрию и Словакию.
Один из дипломатов подчеркнул, что торговое соглашение с Украиной допускает возможность приостановки транзита нефти. В публикации также упоминается, что невозможность Словакии импортировать российскую нефть может повлечь за собой серьезные последствия, отмечает RT.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее утверждал, что кризис с поставками нефти в Европу через Украину представляет собой проблему для получателей и не имеет отношения к действиям России. В Кремле также выразили сомнение в возможности Москвы наладить диалог с украинскими компаниями, занимающимися транзитом нефти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru