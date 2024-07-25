СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину

Во время встречи дипломатов стран ЕС Венгрия и Словакия не смогли заручиться поддержкой своих предложений по возобновлению поставок нефти из России через Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

По данным газеты, в ходе встречи поддержку позиции Еврокомиссии выразили 11 стран, и ни одна не поддержала Венгрию и Словакию.

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Один из дипломатов подчеркнул, что торговое соглашение с Украиной допускает возможность приостановки транзита нефти. В публикации также упоминается, что невозможность Словакии импортировать российскую нефть может повлечь за собой серьезные последствия, отмечает RT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее утверждал, что кризис с поставками нефти в Европу через Украину представляет собой проблему для получателей и не имеет отношения к действиям России. В Кремле также выразили сомнение в возможности Москвы наладить диалог с украинскими компаниями, занимающимися транзитом нефти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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