СМИ: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину

Во время встречи дипломатов стран ЕС Венгрия и Словакия не смогли заручиться поддержкой своих предложений по возобновлению поставок нефти из России через Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

По данным газеты, в ходе встречи поддержку позиции Еврокомиссии выразили 11 стран, и ни одна не поддержала Венгрию и Словакию.