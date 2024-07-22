«Трамп их не спросит»: Германии предрекли место США в поддержке Киева

«Да, при нынешнем правительстве именно Германия вместе с Польшей и Францией попытаются консолидировать всех европейцев на помощь Украине в том случае, если американцы откажутся от такой помощи. При этом на прямую конфронтацию с Россией без Америки ни одна европейская страна не решится. Украину будут поддерживать, пока это возможно, пока украинская армия еще дееспособна. В теории европейцы готовы даже удвоить военную помощь Украине», – сказал Рар.

При этом он высказал мнение, что Трамп не будет спрашивать мнение по украинскому вопросу у Парижа или Берлина.

«Трамп, видимо, будет пытаться остановить этот военный конфликт при поддержке Орбана (премьера Венгрии Виктора Орбана - прим. НСН) или каких-то других неевропейских лидеров. Немцев и французов в этом отношении он особо спрашивать не будет, а мешать Трампу европейцы тоже вряд ли смогут. В этом плане европейцам будет очень сложно», - заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Рар объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему возможное возвращение Трампа в Белый дом станет «кошмаром» для европейских элит.

