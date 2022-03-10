Песков оценил предложения о национализации зарубежных предприятий
10 марта 202212:24
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная национализация зарубежных предприятий в России повлечёт обоюдно негативные последствия, сообщает ТАСС.
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10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru