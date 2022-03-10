Песков оценил предложения о национализации зарубежных предприятий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная национализация зарубежных предприятий в России повлечёт обоюдно негативные последствия, сообщает ТАСС.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияБизнесДмитрий Песков
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