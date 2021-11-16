Проверка независимости: В Германии объяснили задержку с сертификацией «Северного потока-2»

Германия не хочет тормозить запуск «Северного потока-2», но оператору надо доказать независимость от производителя газа, сказал НСН Александр Рар.

Приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG из-за необходимости ее реорганизации в соответствии с законами этой страны.

Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»

«Здесь не обошлось без давления Еврокомиссии, где есть такие страны, как Польша. Есть противники «Северного потока-2», это известно. Но это вопрос юридический, а не политический. Действительно, сейчас компания Nord Stream 2 AG должна доказать, что она не зависит от производителя газа. Она знает, что это надо сделать, и будет доказывать еще раз и еще раз. Там сидят профессионалы, они знают, что такое европейское право и что такое немецкое право. Думаю, здесь идет вопрос о деталях, которые надо уточнить. Пока нельзя говорить о том, что Германия хочет приостановить "Северный поток-2"», - сказал Рар.

При этом он напомнил, что далеко не все в Европе поддерживают «Северный поток-2».

«Можно было ожидать, что со стороны Еврокомиссии, которая тоже еще должна сказать последнее слово по «Северному потоку-2», будет негативная реакция в отношении этой трубы. Еврокомиссия состоит не только из немцев и итальянцев, которые за «Северный поток». Там есть влиятельные страны, у которых сугубо негативное отношение к проекту и к России в целом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Рар усомнился, что приостановка сертификации может быть связана с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами ЕС.

Как уточняет «Коммерсантъ», штаб-квартира компании Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии. Для управления частью «Северного потока-2», проходящей по территории Германии, будет создана немецкая «дочка» компании. После этого процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода должен продолжиться.

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В начале ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял «Радиоточке НСН», в чем загвоздка с сертификацией «Северного потока-2».

«Там идет параллельно два процесса. Первый – это техническая сертификация, и там проблем нет. Более сложный вопрос – это сертификация оператора, то есть компании, которая будет управлять газопроводом. «Газпром» предлагает сделать оператором свою дочернюю компанию, а в европейском законодательстве изначально написано, что поставщик и оператор газопровода должны быть независимы. Это очень тонкий вопрос, потому что в том же самом законе сказано, что процесс управления происходит вне зависимости от воли поставщика газа и, хоть они и связаны между собой, можно сделать оператором такую дочернюю структуру «Газпрома». Сейчас все основные вопросы обсуждаются именно про это», - отмечал Юшков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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