Проверка независимости: В Германии объяснили задержку с сертификацией «Северного потока-2»

«Здесь не обошлось без давления Еврокомиссии, где есть такие страны, как Польша. Есть противники «Северного потока-2», это известно. Но это вопрос юридический, а не политический. Действительно, сейчас компания Nord Stream 2 AG должна доказать, что она не зависит от производителя газа. Она знает, что это надо сделать, и будет доказывать еще раз и еще раз. Там сидят профессионалы, они знают, что такое европейское право и что такое немецкое право. Думаю, здесь идет вопрос о деталях, которые надо уточнить. Пока нельзя говорить о том, что Германия хочет приостановить "Северный поток-2"», - сказал Рар.

При этом он напомнил, что далеко не все в Европе поддерживают «Северный поток-2».

«Можно было ожидать, что со стороны Еврокомиссии, которая тоже еще должна сказать последнее слово по «Северному потоку-2», будет негативная реакция в отношении этой трубы. Еврокомиссия состоит не только из немцев и итальянцев, которые за «Северный поток». Там есть влиятельные страны, у которых сугубо негативное отношение к проекту и к России в целом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Рар усомнился, что приостановка сертификации может быть связана с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами ЕС.

Как уточняет «Коммерсантъ», штаб-квартира компании Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии. Для управления частью «Северного потока-2», проходящей по территории Германии, будет создана немецкая «дочка» компании. После этого процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода должен продолжиться.