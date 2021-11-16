Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что для признания её в данном качестве необходима реорганизация правовой формы и процесс будет возобновлён, когда Nord Stream 2 AG передаст своей «дочке» основной капитал и персонал.
Ранее в компании-операторе газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявили о намерении учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части проекта, сообщает RT.
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