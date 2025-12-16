В Турции продолжают поиски обломков сбитого над Черным морем БПЛА

Позднее беспилотник был сбит между городами Чанкыры и Эльмадаг в провинции Анкара. Источники телеканала утверждают, что аппарату позволили пролететь значительное расстояние, чтобы уничтожить его вдали от населенных пунктов.

После удара БПЛА разрушился, а его обломки разлетелись на большой площади и пока не обнаружены. После их изъятия жандармерией фрагменты планируется передать ВВС Турции для экспертизы. По предварительным данным, аппарат вышел из-под контроля после потери спутниковой связи и продолжал движение по прямой траектории, что считается типичным в подобных случаях. Установить страну происхождения беспилотника планируется после изучения обломков. Телеканал NTV также сообщил, что из-за инцидента четыре самолета, направлявшиеся в аэропорт Эсенбога в Анкаре, были перенаправлены на запасной аэродром в Конье, передает «Радиоточка НСН».

