В Турции продолжают поиски обломков сбитого над Черным морем БПЛА

Жандармерия Турции продолжает поиски обломков беспилотника, сбитого истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

По данным Минобороны Турции, неизвестный БПЛА был уничтожен в понедельник, при этом его принадлежность официально не уточнялась. Как отмечает CNN Türk, радары зафиксировали небольшой аппарат в районе черноморской провинции Кастамону, первоначально его приняли за метеорологический зонд.

Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем

Позднее беспилотник был сбит между городами Чанкыры и Эльмадаг в провинции Анкара. Источники телеканала утверждают, что аппарату позволили пролететь значительное расстояние, чтобы уничтожить его вдали от населенных пунктов.

После удара БПЛА разрушился, а его обломки разлетелись на большой площади и пока не обнаружены. После их изъятия жандармерией фрагменты планируется передать ВВС Турции для экспертизы. По предварительным данным, аппарат вышел из-под контроля после потери спутниковой связи и продолжал движение по прямой траектории, что считается типичным в подобных случаях. Установить страну происхождения беспилотника планируется после изучения обломков. Телеканал NTV также сообщил, что из-за инцидента четыре самолета, направлявшиеся в аэропорт Эсенбога в Анкаре, были перенаправлены на запасной аэродром в Конье, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Черное МореБеспилотникиТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры