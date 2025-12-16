Песков рассказал, что нужно России для нового раунда переговоров

Россия пока не получала информации об итогах переговоров по Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине

Отвечая на вопрос о новом раунде переговоров с Вашингтоном по урегулированию, он указал, что прежде Москве следует ознакомиться с результатами американо-украинских контактов, которые проходят при участии европейцев.

При этом представитель Кремля добавил, что участие Европы в обсуждениях Вашингтона и Киева «в плане приемлемости ничего хорошего не сулит».

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, но не собирается давать Киеву передышку с помощью перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
