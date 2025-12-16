СМИ: Предстоящая неделя может стать решающей для будущего Европы
Текущая неделя может стать ключевой для Европы с точки зрения формирования ее будущей роли и влияния, пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и источники среди дипломатов. Центральным событием станет заседание лидеров Евросоюза, запланированное на четверг, 18 декабря.
На встрече планируется рассмотреть вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Собеседники издания называют предстоящее решение «моментом опасности», указывая на его возможные долгосрочные последствия для всего ЕС.
Как отмечает NYT, исход дискуссии будет иметь значение не только для дальнейшего финансирования Киева, но и для способности Европы сохранить и усилить свое влияние в дипломатическом противостоянии, которое европейские лидеры считают ключевым фактором собственной безопасности. Аналитики расценивают возможное решение как поворотный момент для укрепления геополитической роли ЕС и шанс опровергнуть заявления президента США Дональда Трампа о слабости и нерешительности блока.
При этом внутри Евросоюза сохраняются серьезные разногласия. Использование около €210 миллиардов российских активов, замороженных в Европе, вызывает опасения у ряда стран, включая Бельгию, Италию, Венгрию и Словакию, из-за юридических и финансовых рисков. Депозитарий Euroclear также не поддерживает инициативу, опасаясь ответных мер Москвы. На этом фоне Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, а российские власти ранее предупреждали о «серьезных последствиях» в случае распоряжения активами, передает «Радиоточка НСН».
