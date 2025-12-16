СМИ: Предстоящая неделя может стать решающей для будущего Европы

Текущая неделя может стать ключевой для Европы с точки зрения формирования ее будущей роли и влияния, пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и источники среди дипломатов. Центральным событием станет заседание лидеров Евросоюза, запланированное на четверг, 18 декабря.

На встрече планируется рассмотреть вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Собеседники издания называют предстоящее решение «моментом опасности», указывая на его возможные долгосрочные последствия для всего ЕС.