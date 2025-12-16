Самолет «Арт Авиа» выкатился за пределы ВПП в аэропорту в Красноярском крае

Самолет авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Воздушное судно DHC-6-400 выполняло служебный рейс из Игарки, пассажиров на борту не было.

После завершения посадки самолет допустил выкатывание за пределы ВПП.

В Красноярской транспортной прокуратуре сообщили, что организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
