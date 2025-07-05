Президент США Дональд Трамп допустил, что совершит визит в Китай. Об этом политик рассказал журналистам.

По словам Трампа, его пригласили посетить КНР, лидер Китая Си Цзиньпин «спросил, приедет ли» его американский коллега.

«А он [Си Цзиньпин] может также приехать сюда [в США]. Мы хорошо ладим», - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Трамп отметил, что не решил, какую страну посетит следующей. Американская сторона планирует визит в Европу, также политик был приглашен в Турцию и «во все страны».

Как сообщали СМИ, Дональд Трамп может в конце октября посетить КНР вместе с руководителями американских компаний.

В июне лидеры США и Китая провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

