Трамп допустил, что совершит визит в Китай
Президент США Дональд Трамп допустил, что совершит визит в Китай. Об этом политик рассказал журналистам.
По словам Трампа, его пригласили посетить КНР, лидер Китая Си Цзиньпин «спросил, приедет ли» его американский коллега.
«А он [Си Цзиньпин] может также приехать сюда [в США]. Мы хорошо ладим», - подчеркнул глава Соединенных Штатов.
Трамп отметил, что не решил, какую страну посетит следующей. Американская сторона планирует визит в Европу, также политик был приглашен в Турцию и «во все страны».
Как сообщали СМИ, Дональд Трамп может в конце октября посетить КНР вместе с руководителями американских компаний.
В июне лидеры США и Китая провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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