Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона
5 июля 202508:32
Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Франции Адриана Маннарино в третьем круге теннисного Уимблдонского турнира.
Состязания проходят на травяных кортах в Лондоне. Российский и французский теннисисты сыграли накануне, матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Рублева.
В четвертом круге Уимблдона российский спортсмен встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Ранее россиянин Даниил Медведев вылетел с Уимблдона в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи.
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