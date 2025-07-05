Число погибших из-за наводнений в Техасе увеличилось до 24

Количество погибших из-за разрушительных наводнений в американском штате Техас возросло до 24. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на шерифа Ларри Л. Лейту.

«Число погибших... в центральном Техасе возросло до 24», - отмечается в сообщении.

Власти также заявляют о пропавших без вести, их точное количество неизвестно.

Ранее метеорологическая служба США сообщила о внезапном наводнении в некоторых городах округа Керр в Техасе. СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 13 человек, пропали без вести как минимум 20 девочек из летнего лагеря.



