Минобороны: Силы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали над территорией России 94 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля... перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в сообщении.
По данным Минобороны, 34 дрона сбили в Воронежской области, 11 – в Брянской, восемь – в Новгородской, по девять – в Белгородской и Саратовской областях. Кроме того, шесть беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью, по три – над Ленинградской и Орловской областями, по два - над Ростовской, Смоленской, Рязанской, а также Республикой Чувашия. Еще по одному украинскому БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.
Ранее стало известно, что в Энгельсе и Саратове в результате атаки БПЛА получили повреждения жилые дома.
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