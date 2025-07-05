Минобороны: Силы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали над территорией России 94 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 23.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля... перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в сообщении.

По данным Минобороны, 34 дрона сбили в Воронежской области, 11 – в Брянской, восемь – в Новгородской, по девять – в Белгородской и Саратовской областях. Кроме того, шесть беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью, по три – над Ленинградской и Орловской областями, по два - над Ростовской, Смоленской, Рязанской, а также Республикой Чувашия. Еще по одному украинскому БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.

Ранее стало известно, что в Энгельсе и Саратове в результате атаки БПЛА получили повреждения жилые дома.

