Пашинян: Азербайджан накапливает войска у Армении и Нагорного Карабаха
Азербайджан сосредоточил силы на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам главы правительства, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась за прошедшую неделю.
«Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Политик призвал международное сообщество и членов Совета безопасности ООН принять меры, чтобы «не допустить нового взрыва в регионе». По словам Пашиняна, Ереван готов подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Баку. Армения выражает приверженность мирной повестке на основании ранее заключенных в Брюсселе и Праге соглашений и трехстороннему заявлению лидеров республики, Азербайджана и России.
Ранее Минобороны Армении заявило об обстреле позиций военных в районе Верин Шоржа со стороны Азербайджана, напоминает RT. В результате один военнослужащий получил тяжелое ранение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru