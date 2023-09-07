Пашинян: Азербайджан накапливает войска у Армении и Нагорного Карабаха

По словам главы правительства, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась за прошедшую неделю.

«Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Политик призвал международное сообщество и членов Совета безопасности ООН принять меры, чтобы «не допустить нового взрыва в регионе». По словам Пашиняна, Ереван готов подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Баку. Армения выражает приверженность мирной повестке на основании ранее заключенных в Брюсселе и Праге соглашений и трехстороннему заявлению лидеров республики, Азербайджана и России.

Ранее Минобороны Армении заявило об обстреле позиций военных в районе Верин Шоржа со стороны Азербайджана, напоминает RT. В результате один военнослужащий получил тяжелое ранение.

