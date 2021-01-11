Удар в подбрюшье. В Ереване предупредили о территориальных претензиях Эрдогана к России

По его словам, если Эрдоган сможет объединить эти страны в рамках одного государства, также Азербайджан и Турцию, то и на этом он не остановится.

«Дальше будет больше. Дальше в сферу интересов Эрдогана войдут сугубо российские территории – Алтай, Башкирия. Чувашия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Татарстан, Тыва и Гагаузия в Молдавии. Мы имеет перед собой типичное воспроизведение Адольфа Шикльгрубера, в дальнейшем Адольф Гитлер, в лице Эрдогана. Это исчадие ада, который в силу своих больных геополитических устремлений развяжет Третью мировую войну. Мудрость и прозорливость Владимира Путина в том, что он это своевременно понял и очень грамотно хочет ввести Азербайджан в орбиту влияния России, освободив тем самым Ильхама Алиева. Если Алиев этого не поймет, Азербайджан станет вилайятом Турции», - заявил он.

По его мнению, разжигания конфликта в регионе также выгодно США.

«США к власти пришел демократ и глобалист (избранный президент США Джо Байден - НСН). Они будут всячески поощрять турецкую экспансию, ведь их главная цель – расчленение России через создание зоны хаоса на ее южных границах. Именно в этих перспективах нужно рассматривать сегодняшние соглашения в Москве. Именно поэтому наша партия вышла с предложением включить Армению в состав союзного государства России и Белоруссии», - сказал Гегамян.

Он также предостерег от передачи стратегических высот в Нагорном Карабахе азербайджанской армии, так как, по его мнению, они очень быстро окажутся под контролем турецких военных.

Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в послевоенном Карабахе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

