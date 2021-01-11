Удар в подбрюшье. В Ереване предупредили о территориальных претензиях Эрдогана к России
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении в эфире НСН оценил итоги переговоров по Карабаху в Москве и назвал их последствия для России.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле трехсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча длилась около четырех часов. Стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в эфире НСН оценил итоги переговоров по Карабаху в Москве.
«Принуждение к переговорам ястребов – султана Реджепа Тайипа Эрдогана (президента Турции - прим. НСН) и султана Ильхама Алиева (президента Азербайджана - прим. НСН) бесспорно спасло жизни десятков тысяч граждан Нагорно-Карабахской республики и уберегло ее население от геноцида. Это самый важный итог перемирия, заключенного в ночь на 10 ноября 2020 года. Однако это не удовлетворяет Эрдогана, который всячески хотел втиснуться в число участников перемирия, но его красиво отвели в сторону, а потому он заладил про мониторинговый центр. Нагорный Карабах – кость в горле Эрдогана, так как он мешает его экспансии на восток – к южному подбрюшью России. Это Туркмения, которая вошла в Тюркский совет, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, вплоть до Синцзянь-Уйгурского автономного округа Китая», - рассказал армянский политик.
По его словам, если Эрдоган сможет объединить эти страны в рамках одного государства, также Азербайджан и Турцию, то и на этом он не остановится.
«Дальше будет больше. Дальше в сферу интересов Эрдогана войдут сугубо российские территории – Алтай, Башкирия. Чувашия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Татарстан, Тыва и Гагаузия в Молдавии. Мы имеет перед собой типичное воспроизведение Адольфа Шикльгрубера, в дальнейшем Адольф Гитлер, в лице Эрдогана. Это исчадие ада, который в силу своих больных геополитических устремлений развяжет Третью мировую войну. Мудрость и прозорливость Владимира Путина в том, что он это своевременно понял и очень грамотно хочет ввести Азербайджан в орбиту влияния России, освободив тем самым Ильхама Алиева. Если Алиев этого не поймет, Азербайджан станет вилайятом Турции», - заявил он.
По его мнению, разжигания конфликта в регионе также выгодно США.
«США к власти пришел демократ и глобалист (избранный президент США Джо Байден - НСН). Они будут всячески поощрять турецкую экспансию, ведь их главная цель – расчленение России через создание зоны хаоса на ее южных границах. Именно в этих перспективах нужно рассматривать сегодняшние соглашения в Москве. Именно поэтому наша партия вышла с предложением включить Армению в состав союзного государства России и Белоруссии», - сказал Гегамян.
Он также предостерег от передачи стратегических высот в Нагорном Карабахе азербайджанской армии, так как, по его мнению, они очень быстро окажутся под контролем турецких военных.
Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в послевоенном Карабахе.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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