Алиев: ж/д сообщении с РФ у Армении будет через Азербайджан
Железнодорожное сообщение Армении с Россией будет проходить через территорию Азербайджана, передает РИА Новости слова азербайджанского президента Ильхама Алиева.
«После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортной коммуникации через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой азербайджанской, Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что также через Нахичеванскую автономную республику Азербайджан будет иметь выход на Турцию.
Трёхсторонние переговоры глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху завершились в Кремле в понедельник. Встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева продлилась около четырёх часов.
Как сообщил Путин по итогам встречи, стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
Ранее бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, в каких регионах могут начаться боевые действия в 2021 году.
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