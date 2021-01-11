Алиев: ж/д сообщении с РФ у Армении будет через Азербайджан

Трёхсторонние переговоры глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху завершились в Кремле в понедельник. Встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева продлилась около четырёх часов.

Как сообщил Путин по итогам встречи, стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Ранее бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, в каких регионах могут начаться боевые действия в 2021 году.

