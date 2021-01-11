«Война не остыла». В Баку оценили итоги переговоров по Карабаху в Москве
Азербайджанский политолог в эфире НСН рассказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в послевоенном Карабахе.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле трехсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча длилась около четырех часов. Стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в послевоенном Карабахе.
«Мир в регионе должен быть инстинктом самосохранения. В этом контексте и будут развиваться отношения между странами. Заслуга президента России Владимира Путина в этом процессе неоценима. Сглаживание отношений, видений – всё это щепетильная, трудоемкая работа. Путин очень бдительно следит за тем, чтобы не склоняться в ту или иную сторону. Учитывая, что война пока не остыла, найти точки соприкосновения на переговорах очень сложно, но это удается. Еще остро стоит вопрос недопущения на Кавказ других игроков. Все страны в этом регионе постсоветские, находящиеся в евразийском ареале, центром которого является Москва. Так что нужно выработать общее стратегическое мышление», - отметил он.
Политолог также оценил, есть ли гарантия, что война не вспыхнет вновь.
«Соглашение о перемирии от 10 ноября пока хрупкое. Нужно использовать народную дипломатию, не всё же решается политиками. Вечно воевать с Арменией нельзя, надо постепенно отходить от этого. Но сразу это сделать не получается, общество пока не готово к этому, поэтому нужно использовать пропаганду», - считает Мамедов.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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