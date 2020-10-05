Принуждение к «миру»: Азербайджан выдвинул условие прекращения огня
Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике.
Бои в Нагорном Карабахе продолжались все выходные. По сообщению азербайджанской стороны, в воскресенье военные освободили девять сёл и город Джебраил. Минобороны Армении эту информацию не подтвердило, однако в Сети уже появилось видео, как азербайджанский военный спускает флаг Армении в одном из населённых пунктов и поднимает флаг Азербайджане. Так или иначе, ВС Азербайджана продолжают продвигаться вглубь спорной территории.
Стороны конфликта активно распространяют видео уничтожения военной техники противника. В то же время появляются свидетельства того, что под артиллерийский огонь попадают не только военные объекты, но и гражданские – жилые дома. Обстрелы столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта – стали регулярными. Системы оповещения успевают сработать не всегда: есть жертвы среди населения. Утром в понедельник на окраине Степанакерта разорвались ещё четыре снаряда.
Военные Нагорного Карабаха ответили Азербайджану ударами по Гяндже. По данным Баку, там ранены 32 человека. «Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка», - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.
Армения ранее давала понять, что готова к переговорам о перемирии. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку согласится прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит план вывода своих войск «с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе». Азербайджанский лидер также раскритиковал международное сообщество за бездействие и добавил, что верит в военный способ решения конфликта.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о техническом и материальном превосходством ВС Азербайджана в этом конфликте. Однако быстрой победоносной войны не будет – скорее возможно «постепенно продавить позиции армян».
«Это будет плавное выжимание армянских ополченцев и подавление превосходящей огневой мощью», - предположил он.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков на пресс-конференции НСН подтвердил, что у ВС Армении уступают азербайджанским как в вооружении, так и в мобилизационном потенциале, но «есть нюансы».
«Горный характер местности не позволяет Азербайджану полностью реализовать свое превосходство. Именно поэтому и не случилось победы Азербайджана в предыдущих конфликтах. Подготовка военного состава выше у Нагорного Карабаха», - отметил он.
Затягивание острой фазы вооружённого конфликта невыгодно Еревану, уверены эксперты. Так, условиях изоляции у Армении возникнут проблемы с поставкой боевой техники и боеприпасов. Если Россия не сумеет остановить войну, то конфликт серьёзно ударит и по ней, предупредил Сивков.
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