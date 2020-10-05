Принуждение к «миру»: Азербайджан выдвинул условие прекращения огня

Бои в Нагорном Карабахе продолжались все выходные. По сообщению азербайджанской стороны, в воскресенье военные освободили девять сёл и город Джебраил. Минобороны Армении эту информацию не подтвердило, однако в Сети уже появилось видео, как азербайджанский военный спускает флаг Армении в одном из населённых пунктов и поднимает флаг Азербайджане. Так или иначе, ВС Азербайджана продолжают продвигаться вглубь спорной территории.

Стороны конфликта активно распространяют видео уничтожения военной техники противника. В то же время появляются свидетельства того, что под артиллерийский огонь попадают не только военные объекты, но и гражданские – жилые дома. Обстрелы столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта – стали регулярными. Системы оповещения успевают сработать не всегда: есть жертвы среди населения. Утром в понедельник на окраине Степанакерта разорвались ещё четыре снаряда.

Военные Нагорного Карабаха ответили Азербайджану ударами по Гяндже. По данным Баку, там ранены 32 человека. «Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка», - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.